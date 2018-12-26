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Преступление произошло ночью 25 декабря в храме Покрова Пресвятой Богородицы в станице Тамань.

В социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой видно, как мужчина с сумкой подбегает к висящей на стене иконе и забирает оттуда ценности.

«В дежурную часть ОМВД России по Темрюкскому району 25 декабря около 3:50 поступило сообщение о хищении добровольных пожертвований граждан. Сумма ущерба выясняется. Лиц, причастных к преступлению, устанавливают», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ущерб храму причинен незначительный, преступник в течение 20 минут успел похитить лишь часть ювелирных украшений, которые пожертвовали храму прихожане. Украшения находились под стеклом вместе с Козельщанской иконой Божией Матери. Так как икона является чудотворной, прихожане в благодарность за свои прошения жертвовали золото и бриллианты, сказал благочинный Темрюкского округа, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Виктор Колмык. 

«Это самый первый храм, появившийся на Кубани. В 1792 году, когда на Кубань прибыли казаки, они за год построили этот храм. Причем казаки построили храм каменный, хотя сами тогда жили в землянках, ведь казак без веры — не казак», — сказал Виктор Колмык.

Он отметил, что в реконструкции храма в 1911 году после пожара принимал участие известный архитектор Иван Мальгерб, построивший Свято-Екатерининский кафедральный собор в Краснодаре, сообщает ТАСС.

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