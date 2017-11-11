В Темрюкском районе из-за аварии без газа остались жители четырех поселков

Порыв на газопроводе произошел 11 ноября между населенными пунктами Прогресс и Виноградным.

В 12:35 от диспетчера ЕДДС поступило сообщение о том, что при проведении полевых работ поврежден подземный газопровод высокого давления Д-250 мм.

Было прекращено газоснабжение населенных пунктов Прогресс, Таманского, Веселовки, и Артющенко с населением около 5 тыс. 459 человек. Проводится оповещение населения. Социально-значиные объекты не работают.

На место выехала аварийная бригада ООО «Темрюкрайгаз» в составе 40 человек и 12 единиц техники. На место направлена оперативная группа Темрюкского ПСГ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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