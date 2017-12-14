В Темрюкском районе к 2019 году планируют построить ветроэлектростанцию

Проект включен в программу развития электроэнергетики края в 2018-2022 годах.

Стоимость строительства ветроэлектростанции оценили в 8 млрд рублей. Ее мощность составит около 90 МВТ. Проектом займется компания GESTAMP EOLICA совместно с ЗАО «Ветрогенерирующая компания». Реализовать его планируют к 2019 году.

«Инвестиционные проекты в области альтернативной энергетики являются одним из наших приоритетов. В регионе есть все условия для их реализации — не только с точки зрения развития бизнеса, но и отличное для такого производства энергии географическое положение. Краснодарский край имеет все шансы стать лидером ветрогенерации России», — подчеркнул вице-губернатор Василий Швец.

Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Волков сообщил, что за девять месяцев 2017 года в сферу производства электроэнергии, газа и воды на Кубани привлечено 6,7 млрд рублей инвестиций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае на внедрение технологий бережливого производства направят 46,5 млн рублей. Субсидии выделят в течение пяти лет.

Кубань включена в число первых участников федерального проекта по повышению производительности труда. Регион включится в его реализацию в 2018 году.

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