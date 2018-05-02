В Темрюкском районе мужчину будут судить за марихуану

Завершено расследование уголовного дела о хранении наркотических средств.

Поводом для возбуждения дела послужили результаты проверки сообщения о том, что в одном из местных домовладений собираются подозрительные граждане и употребляют наркотические средства.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции с разрешения владельца дома осмотрели помещение принадлежащей ему хозяйственной постройки и обнаружили два полимерных пакета с веществом серо-зеленого цвета.

Согласно заключению эксперта-криминалиста, изъятая растительная масса является марихуаной, общей массой около 80 г.

В ходе опроса 44-летний мужчина пояснил, что наркотическое средство принадлежит ему. Обвиняемый оборвал дикорастущую коноплю вблизи местного водоема, высушил ее и хранил для личного употребления.

Сотрудники отдела дознания ОМВД России по Темрюкскому району завершили расследование уголовного дела. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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