В Темрюкском районе на дне моря нашли торпедный катер времен войны

21 июля в 16:48

Экспедиция Минобороны России обнаружила катер «АКA-76» у мыса Панагия.

Об этом сообщил руководитель экспедиции, замначальника управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

По его словам, катер обнаружен в районе якорной стоянки, недалеко от затонувшего в 1914 году парохода «Казбек». Сейчас проводится операция по подъему вооружения катера.

Торпедный катер № 76 был заложен в 1941 году, спущен на воду в апреле 1943 года, вступил в строй 15 мая 1943 года, 11 июня 1943 года вошел в состав Черноморского флота под наименованием «АКА-76». Он был потоплен немецкой авиацией 17 ноября 1943 года в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции. По данным Минобороны, на катере погибли десять человек, в том числе командир звена старший лейтенант М. Матвиенко и командир катера лейтенант М. Голлямов. Останков не обнаружено, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экспедиция по поиску затонувших во времена Великой Отечественной войны кораблей и подлодок в акватории Черного моря продлится до 29 июля. Она проводит поисковые работы в районе Балаклавы, на переходе Феодосия —Туапсе и мысов Херсонес, Меганом, Такиль, а также в Керченском проливе у Таманского полуострова.

Вернуться на ленту

Источник