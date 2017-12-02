В Темрюкском районе на трассе скопилось более 400 фур из-за остановки зернового терминала

ГИБДД просит участников движения быть внимательными и соблюдать ПДД на данном участке автодороги.

На участке автодороги Стрелка – Старотитаровская – Прогресс в поселке Волна временно прекращена работа зернового терминала. От стоянки регистрации транспорта зернового терминала до поселка Прогресс более 400 большегрузов стоят на обочине.

Всем водителям грузовых автомобилей, перевозящих зерновые культуры, рекомендовано парковать машины по пути следования к терминалу, во избежание образования еще большего затора, сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района.

Вернуться на ленту

Источник