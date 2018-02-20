В Темрюкском районе обрезали больше половины всех виноградников

Это 9 тыс. га. По словам специалистов, зимнюю обработку необходимо делать, чтобы лоза дала богатый урожай.

На одном из крупных винодельческих предприятий сейчас обрезают самые старые кусты, им по 18 лет. При правильной обработке на них могут вырасти большие грозди. Обрезку здесь делают при любой погоде.

«В этом году очень тяжелая зима. Сырая, грязная. Приходится с большими усилиями делать обрезку, чтобы получить вино», — рассказали на предприятии Темрюкского района.

На виноградниках только одного хозяйства работают 200 резчиков. Все они — профессионалы с многолетним опытом работы. Только таким специалистам доверяют это ответственное дело. Неправильная обработка куста может сказаться не только на качестве вина, но и лишить урожая. Работы на виноградниках Темрюкского района продлятся до конца апреля.

В Краснодарском крае с каждым годом увеличивают площади лозы. В 2018 году по краевой целевой программе развития сельского хозяйства планируется заложить 2 тыс. га виноградников. На возмещение части затрат на посадку и уход за растениями для аграриев выделено 420 млн рублей.

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