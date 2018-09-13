В Темрюкском районе пенсионерка убила зятя, защищая дочь от побоев

Это произошло вечером 11 сентября в станице Старотитаровской.

Следствие установило, что после застолья 65-летняя хозяйка дома поссорилась с 39-летним сожителем своей дочери. Мужчина хотел пьяным сесть за руль, но женщины стали возражать и спрятали ключи от машины. Тогда он набросился на сожительницу с кулаками, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Теща бросилась защищать дочь с ножом в руках. Пенсионерка два раза ударила мужчину ножом в грудь. Женщины вызвали скорую помощь, но от ран он скончался до приезда медиков.

Сейчас подозреваемая находится в больнице, рассматривается вопрос о ее задержании и заключении под стражу. Следователем совместно со следователем-криминалистом устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, в том числе мотив. Расследование уголовного дела продолжается.

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