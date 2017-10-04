В Темрюкском районе перезахоронили останки 93 советских солдат

Церемония прошла в поселке Стрелка 3 октября, в день 74-летия освобождения Таманского полуострова от немецко-фашистских захватчиков.

У мемориала в парке Победы провели митинг. Всего перезахоронили останки 93 красноармейцев и краснофлотцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Останки бойцов нашли в поселке Стрелка специалисты поискового отряда «Тамань» под руководством Игоря Бордюгова при содействии клуба «Поиск» из станицы Васюринской.

На мероприятии присутствовал ветеран войны Иван Литовка. Он прошел всю войну. Таманский полуостров освобождал в составе 606-го стрелкового полка.

«Бои за Стрелку были короткие, но очень ожесточенные. Поселок окружали плавни, лиманы, камыши и минные поля. Погибло более 1 тыс. бойцов. На моей памяти это уже пятое перезахоронение, но я не знаю, когда мы со всеми почестями захороним последнего солдата, погибшего на этой земле. Ведь в плавнях остается еще много погибших бойцов», — сказал ветеран.

По погибшим отслужили панихиду. В честь красноармейцев и краснофлотцев прогремел оружейный салют. Память погибших солдат почтили минутой молчания, к мемориалу возложили цветы и венки.

После этого жители смогли попробовать солдатскую кашу из полевой кухни и послушать песни о войне, сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района.

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