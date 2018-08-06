В Темрюкском районе полиция ищет очевидцев смертельного ДТП

Автомобиль, насмерть сбивший пешехода, скрылся с места аварии.

ДТП произошло 1 июля около 4:50 на 125-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив, недалеко от поселка Ильич.

На обочине дороги нашли тело сбитого мужчины. От полученных травм он скончался на месте аварии. Наехавший на него водитель автомобиля скрылся.

На месте происшествия полицейские нашли детали от разбитой машины серебристого цвета.

Полиция просит очевидцев ДТП позвонить в дежурную часть отдела МВД России по Темрюкскому району по телефонам 02 или 8 (86148) 5-19-72, сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района.

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