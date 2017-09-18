В Темрюкском районе предприятие из-за зарастания земель оштрафовали на 450 тыс. рублей

Компанию «Агроинвест» привлекли к административной ответственности за нарушение требований земельного законодательства РФ.

Специалисты Россельхознадзора провели проверку в отношении частного предприятия «Агроинвест» в Темрюкском районе. Установлено, что компания нарушила земельное законодательство. На сельскохозяйственных угодьях выявили сорные растения, деревья и кустарники. Отмечается, что это уменьшает посевную площадь и приводит к деградации пахотных земель.

За нарушение должностное лицо должно заплатить 50 тыс. рублей, юридическое — 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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