В Темрюкском районе преподавателя будут судить за взятку в 400 тыс. рублей

Следствие завершило расследование уголовного дела о мошенничестве.

В полицию обратилась местная жительница и сообщила, что ее знакомая — 34-летний педагог местного техникума — предложила свою помощь в поступлении ее сына в учебное заведение. Злоумышленница убедила потерпевшую передать ей около 400 тыс. рублей, которые должна была перевести на счет учебного заведения. Взятые на себя обязательства женщина не исполнила и перестала выходить с потерпевшей на связь.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение предполагаемой преступницы. Правоохранители задержали подозреваемую в Славянске-на-Кубани, в доме ее знакомой. В отделе полиции задержанная пояснила, что похищенные деньги потратила на личные нужды.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Ей грозит лишение свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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