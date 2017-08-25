В Темрюкском районе при падении автобуса с пирса погибли рабочие

Сообщение об этом поступило в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 25 августа в 8:07.

В поселке Волна со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус. По предварительным данным, в автобусе находились люди. Проводятся поисковые работы. На место направлены силы и средства МЧС, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о произошедшем уточняется.

Автобус возвращался с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз» с вахты. Всего в автобусе находились 20 человек, шестеро из них погибли, сообщает «Интерфакс».

По данным других СМИ, погибли 12 человек.

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