В Темрюкском районе приступят к реконструкции заключительного участка водопровода

Работы начнутся в августе. На эти цели из краевого и районного бюджетов выделено 192 млн рублей.

Как сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков, общая протяженность водопровода МТ2 составляете 17,4 км, заключительного участка — 10 км. Работы начались еще в 2015 году. Получение бюджетных средств позволит завершить ремонт.

«На сегодняшний день проходит аукцион по отбору подрядных организаций. К работам приступим в августе, а завершить их планируем в первом полугодии 2019 года», — отметил Федор Бабенков.

Реконструкция объекта позволит улучшить качество централизованной подачи питьевой воды в 28 населенных пункта Темрюкского района.

Также параллельно решается вопрос бесперебойной подачи воды в Запорожском сельском поселении. Система водопровода МТ1, протяженностью 20 км, была построена более 40 лет назад и за эти годы ни разу не модернизировалась. Физический износ сетей из достигает 70%.

Летом из-за жары и большого количества отдыхающих местный водоканал работает в авральном режиме. Насосная станция не успевает наполнять резервуары чистой воды. Чтобы увеличить напор воды, приходится усиливать давление в трубах, а это приводит к многочисленным порывам на магистральном трубопроводе.

«Ситуация с водоснабжением в поселении сложная, но не критическая. К сожалению, в одночасье решить ее не получиться. У нас есть перспективный план действий. А сегодня наша задача мобилизовать все службы, и оперативно реагировать на обращения граждан. Контроль за решением вопросов оставляю за собой», — подчеркнул Федор Бабенков.

По его словам, создан оперативный штаб, куда ежедневно, каждые два часа, поступает информация. Введен режим повышенной готовности всех служб, разработан график подвоза воды населению, ведено ограничение в потреблении воды юридическим лицам.

Кроме того, в настоящий момент администрация района готовит проектную документацию на строительство второй ветки магистрального водопровода МТ1. После прохождения госэкспертизы будет подана заявка на участие в государственной краевой программе. Это позволит уже в 2019 году на условиях софинансирования приступить к строительству нового водопровода.

Ранее по поручению Вениамина Кондратьева первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко провел совещание, в ходе которого детально обсуждались пути решения по бесперебойному водоснабжению Темрюкского и других районов края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне на Таманском полуострове ввели в эксплуатацию участок магистрального водовода МТ-2. Это позволит увеличить объемы подачи воды в сутки в среднем на 1,5-2 тыс. куб. м.

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