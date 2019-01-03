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Обвинение в краже предъявили 39-летней жительнице Успенского района.

В полицию о происшествии сообщила 81-летняя пенсионерка. К ней пришли две неизвестные женщины и предложили купить у них мед и картошку. После того, как пенсионерка расплатилась за мед, одна из продавшиц пожаловалась на плохое самочувствие. Покупательница оставила кошелек с деньгами на подоконнике и ушла с женщиной в другую комнату для того, чтобы измерить ей давление. Когда продавщицы ушли, пенсионерка не обнаружила в кошельке около 30 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции установили автомобиль, на котором передвигалась злоумышленница вместе со своей знакомой, и отследили его маршрут. Женщину задержали на одной из автозаправочных станций в Северском районе. Похищенные деньги полицейские изъяли и вернули законной владелице. 

На период предварительного следствия задержанную заключили под стражу.  Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Следствие продолжается. 

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