В Темрюкском районе пройдет детский фестиваль «Казачок Тамани»

Всероссийский конкурс стартует 17 августа в выставочном комплексе «Атамань».

В XXV фестивале-конкурсе примут участие представители более десяти регионов России: Северной Осетии, Краснодарского и Ставропольского краев, Белгородской, Воронежской, Калининградской, Ленинградской, Омской, Рязанской, Сахалинской, Свердловской и Ярославской областей.

В рамках фестиваля состоится конкурс среди вокалистов, танцоров и инструменталистов «Казачьему роду нет переводу», конкурс среди девочек на знание истории малой Родины, родословной, казачьих традиций и обычаев «Наша Берегиня», соревнование среди мальчиков по строевой подготовке, рукопашному бою, на знание родословной и традиций, обычаев, истории и культуры своего региона «Юный Атаманец», смотр по декоративно-прикладному искусству «Казачьи традиции и современность».

Участники мероприятия посетят таманский археологический музей, дом-музей М. Ю. Лермонтова, музей военной техники под открытым небом «Военная горка».

Кульминацией фестиваля станет гала-концерт. Завершится конкурс 28 августа, сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района.

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