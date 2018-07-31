В Темрюкском районе пройдет фестиваль «Таманская лоза»

Праздник виноградарства и виноделия состоится 11 августа в станице Тамань.

Торжественное открытие начнется в 11:00 в фольклорном театре. Гостей ждут сразу несколько фестивальных площадок: «Таманская лоза», «Тамань мастеровая» и «Таманские разносолы», а также праздник бахчеводов «Арбузный рай».

В 16:00 в фольклорном театре начнется театрализованная концертная программа с участием коллективов народного творчества, играми, конкурсами, розыгрышем лотереи.

В 19:00 на территории пляжной зоны состоится программа «Таманская лоза — 2018». На сцене подведут итоги работы фестивальных площадок и будут чествовать представителей аграрных и винодельческих предприятий. Для гостей праздника проведут концерт с участием приглашенных коллективов.

Завершится фестиваль фейерверком, сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района.

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