В Темрюкском районе прошла акция «Кубань против рака»

Врачи Клинического онкологического диспансера №1 провели консультативно-диагностический осмотр жителей муниципалитета.

Главной задачей программы является своевременное обнаружение предопухолевых и опухолевых патологий. Накануне мероприятия медработники провели просветительскую работу с населением.

В ходе акции врачи-онкологи обследовали 514 жителей Темрюкского района. Обнаружили 35 предраковых заболеваний и 18 подозрений на злокачественные новообразования.

Также в холлах поликлиники на протяжении всего дня раздавали буклеты онкопрофилактического содержания, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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