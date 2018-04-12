В Темрюкском районе пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку

Преступление произошло 1 апреля в поселке Волна.

По данным следствия, 46-летний мужчина и 57-летняя женщина жили по соседству и были знакомы. Мужчина 1 апреля пришел в гости к соседке, они вместе выпивали спиртные напитки. Спустя время хозяйка дома легла спать. Женщина проснулась от того, что ее насилуют, стала сопротивляться и звать на помощь. Крики женщины услышала другая соседка, прибежала на шум и вызвала полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемый скрылся с места преступления, его задержали на следующий день. Возбудили уголовное дело. Мужчина находится под стражей.

Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник