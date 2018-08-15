В Темрюкском районе раскрыли кражу у ветерана Великой Отечественной войны

Житель Курской области украл инструменты и другое имущество с территории дома потерпевшего.

С сообщением о пропаже вещей обратился 88-летний пенсионер. Общий ущерб составил более 8 тыс. рублей. Злоумышленник проник в хозпостройку через незапертую дверь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Несколькими днями раньше 35-летний приезжий из Курской области, который снимал жилье по соседству с заявителем, помогал ветерану Великой Отечественной войны по хозяйству.

При осмотре места временного проживания подозреваемого, правоохранители обнаружили и изъяли похищенное имущество. Электроинструменты вернули владельцу.

Мужчину, ранее судимого за имущественное преступление, задержали. Возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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