В Темрюкском районе спасатели подняли на поверхность упавший в море автобус

Автобус, упавший 25 августа с пирса в море, подняли на поверхность.
Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.
«Автобус подняли краном на берег», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Также сообщается о том, что число погибших при падении автобуса в море на Кубани достигло 14 человек.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе 25 августа при падении автобуса с пирса погибли рабочие. Автобус возвращался с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз» с вахты. Спасатели обнаружили тела 13 погибших на месте падения автобуса, 20 человек спасли.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовить жилье для родственников погибших в Темрюкском районе рабочих.
Крымские спасатели формируют специальный морской отряд водолазов и специальной техники, который отправится из Керчи к месту падения автобуса в воду в Краснодарском крае. Из Краснодара направят вертолет санитарной авиации с бригадой медиков для эвакуации пострадавших.
После ДТП на пирсе в Темрюкском районе в СКР возбудили уголовное дело.
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