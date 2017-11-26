В Темрюкском районе стартовала спартакиада инвалидов Кубани

В соревнованиях принимают участие команды со всех городов и районов Краснодарского края.

Спартакиада инвалидов Кубани стартовала в Темрюкском районе 26 ноября. В региональном министерстве физической культуры и спорта сообщили, что состав команд сформировали по итогам отборочных соревнований муниципалитетов. Участники соревнуются в настольном теннисе, плавании, шахматах, армспорте, бадминтоне и бочче.

Награждение победителей спартакиады запланировано на 1 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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