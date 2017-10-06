В Темрюкском районе столкнулись три грузовика

Авария произошла около 4:00 6 октября на 5-м километре дороги Тамань — Веселовка.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Урал» допустил боковое столкновение с двумя большегрузами МАЗ и Scania, движущимися во встречном направлении. От удара «Урал» опрокинулся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место происшествия в Темрюкском районе прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Госпитализация никому из участников ДТП не понадобилась. Автомобили получили механические повреждения.

Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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