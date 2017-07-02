В Темрюкском районе в ДТП погибли три человека

Авария произошла 2 июля на автодороге Темрюк — Фонталовская в районе поселка «За Родину».

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД России по Темрюкскому району около 13:00.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Land Rover, чтобы совершить обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Priora, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии на месте погибли 65-летний водитель отечественного автомобиля и две его пассажирки: 16 и 64 лет. Госпитализированы 64-летняя женщина и десятилетний ребенок.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

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