В Темрюкском районе в ДТП с автобусом погибли четыре человека, восемь пострадали

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД по Темрюкскому району России около 5:30 27 июля.

По предварительным данным, в районе поселка Ильич 32-летний водитель ВАЗ 21111 выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус Mercedes. Тот, продолжая движение, столкнулся с припаркованными на обочине грузовыми автомобилями.

В момент аварии в автобусе находились 32 пассажира, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП на месте погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля и 47-летний пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставили восьмерых пассажиров автобуса.

Сотрудники полиции продолжают работать на месте аварии. Движение на трассе не затруднено.

«По поручению губернатора в полном объеме организовано оказание всей необходимой медицинской и медико-психологической помощи пострадавшим», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Темрюкском районе организованы места для временного размещения пассажиров автобуса.

Previous

Next

Вернуться на ленту

Источник