В Темрюкском районе владелец магазина похитил электроэнергию на 400 тыс. рублей

Специалисты ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») выявляют факты хищений электроэнергии на территории Славянского энергорайона.

В хищении электроэнергии уличили предпринимателя из Темрюкского района. Владелец магазина в поселке Пересыпь использовал магнит для искажения показаний прибора учета, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

Этот факт энергетики выявили во время рейда. При проверке сработал индикатор антимагнитной пломбы — она изменила цвет. В результате расчетов установили, что предприниматель незаконно потребил более 100 тыс. кВт/ч. Теперь он должен энергокомпании более 400 тыс. рублей.

«Антимагнитные пломбы сейчас являются одним из эффективных способов борьбы с хищениями электроэнергии. Оснащение ими счетчиков позволяет обнаружить и доказать факт хищения энергоресурсов», — рассказал заместитель гендиректора по специальным проектам — директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети Тимур Глушко.

Всего с начала года энергетики Славянского филиала «Кубаньэнерго» установили на приборы учета потребителей в Славянском, Красноармейском и Темрюкском районах более 8,7 тыс. антимагнитных пломб. Славянские энергетики выявили и пресекли семь случаев энерговоровства на сумму более 900 тыс. рублей.

Гражданам напоминают, что с 2016 года ужесточена административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электричества. Нарушителям грозит наложение административного штрафа от 10 тыс. до 15 тыс. рублей на граждан, от 30 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного до двух лет — на должностных лиц, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей — на юридических лиц. Кроме штрафа потребитель обязан оплатить весь объем электроэнергии за время, прошедшее с последней проверки схемы учета.

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