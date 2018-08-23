В Темрюкском районе во время экскурсии к лотосам опрокинулась лодка «Тунец»

Это произошло 23 августа около 13:00 на реке Казачий ерик. Есть пострадавшие.

По предварительным данным, 11 пассажиров отправились на экскурсию с осмотром цветущих лотосов на реке Казачий ерик на лодке «Тунец», которой управлял 50-летний местный житель. В результате опрокидывания все 11 пассажиров оказались в воде, из них десять человек благополучно выбрались на берег, а 32-летняя пассажирка в потеряла сознание. В бессознательном состоянии ее доставили в реанимацию Темрюкской ЦРБ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, устанавливают и опрашивают очевидцев. По факту случившегося начали доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник