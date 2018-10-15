В Темрюкском районе водитель без прав выехал на встречку и протаранил мотоцикл

Авария произошла 14 октября около 14:00 в переулке Ильича в станице Старотитаровской.

По предварительным данным, 27-летний водитель без прав управления ехал за рулем ВАЗ-21099, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом «Днепр», которым управлял 67-летнего мужчина. Пенсионер тоже ехал без прав.

В результате ДТП водитель мотоцикла с травмами был госпитализирован, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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