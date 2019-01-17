Сотрудники полиции Темрюкского района завершили расследование уголовного дела об изготовлении или сбыте поддельных документов.

Во время службы инспекторы ДПС остановили иномарку под управлением 21-летнего приезжего из соседней республики. Молодой человек предъявил полицейским права, их подлинность вызвала сомнение. При проверке базы данных инспекторы установили, что водительское удостоверение с таким номером не выдавалось.

В результате экспертизы установили, что изъятый документ — подделка, напечатанная на цветном принтере.

Установлено, что молодой человек купил водительские права у неизвестного мужчины.

Возбудили уголовное дело. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Мужчине грозит арест до шести месяцев. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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