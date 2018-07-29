В Темрюкском районе за кражу задержали родственницу потерпевшей

29 июля в 11:05

Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В дежурную часть отдела МВД России по Темрюкскому району обратилась местная жительница. Она пояснила, что из ее дома пропали 15 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили круг лиц, вхожих в дом. По подозрению в совершении кражи задержали 33-летнюю родственницу заявительницы. В отделе полиции подозреваемая пояснила, что похищенными деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Следственный отдел ОМВД России по Темрюкскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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