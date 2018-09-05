В Темрюкском районе задержали находящегося в международном розыске мужчину

Его задержали в результате мероприятий, проведенных сотрудниками краевого УФСБ.

На территории Темрюкского района провели заключительный этап тактико-специального учения «Циклон-Вихрь — 2018». В его ходе реализовали мероприятия по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции и фактов незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранной рабочей силы.

В результате проверки задержали уроженца одной из центрально-азиатских республик, находящегося в международном розыске за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Задержанного судом привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации), взяли под стражу и направили вСИЗО Новороссийска для последующей экстрадиции, пишет газета «Тамань».

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