В Темрюкском районе запустили новый водовод

В июне на Таманском полуострове ввели в эксплуатацию участок магистрального водовода МТ-2. Это позволит увеличить объемы подачи воды в сутки в среднем на 1,5-2 тыс. куб. м.

«Новый трубопровод диаметром 500 мм и протяженностью 7,4 км заменил наиболее аварийный участок старого водовода, который эксплуатировался на протяжении 46 лет», — сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Вопрос водоснабжения населенных пунктов Таманского полуострова — один из самых проблемных на Кубани. С каждым годом количество туристов в Темрюкском районе увеличивается, при этом аварийное состояние магистральных водопроводных сетей не позволяло увеличить объемы подачи воды в курортный сезон. Летом разбор воды по сравнению с зимой возрастает с 16 тыс. до 28 тыс. куб. м в сутки.

В 2012 году власти края решили реконструировать магистральные водоводы «Таманского группового водопровода». Работы начались в 2013 году в рамках краевой целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012 — 2020 годы». В 2014 году за счет краевого бюджета реконструировали участок магистрального водовода МТ протяженностью 8,9 км. Далее строительные работы продолжились на магистрали МТ-2, которая обеспечивает питьевой водой поселки Приморский, Виноградный, Прогресс, Веселовка, Таманский, Артющенко и Волна, станицы Тамань и Вышестеблиевскую.

В декабре 2017 года выполнили первый этап работ по переключению магистрального водовода МТ-2 в магистраль МТ. Проложили обводной участок водовода МТ-2 до нового водопроводного колодца. Сейчас завершили второй этап, то есть фактически переключили на новую магистраль, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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