В Темрюкском районе женщина через окно проникла в чужой дом

Полицейские Темрюкского района раскрыли квартирную кражу.

В полицию обратился местный житель. Мужчина пояснил, что из его дома пропали личные вещи, ущерб составил более 10 тыс. рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и установили, что злоумышленница проникла в жилище через окно. По подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали по месту проживания ранее судимую 44-летнюю местную жительницу.

Часть похищенного имущества изъяли и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемую заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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