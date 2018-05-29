В Темрюкском районе женщина ударила знакомого ножом в живот

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью.

В полицию из районной больницы поступило сообщение о том, что в приемное отделение доставили мужчину в бессознательном состоянии с колотым ранением брюшной полости.

Прибывшие сотрудники полиции установили личность потерпевшего и опросили возможных очевидцев происшествия.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержали 51-летнюю знакомую потерпевшего. Она рассказала, что в ходе возникшей ссоры ударила мужчину ножом в живот, испугалась и покинула место происшествия.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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