В Темрюкском районе клубы исторической реконструкции провели маневры

В Темрюкском районе в апреле прошли маневры клубов исторической реконструкции из Темрюка, Анапы, Славянска-на-Кубани и Краснодара.

Участники клубов «Черномор», «Сеча Радогора», «Легион», «Гуллинбурсти», «Тмутаракань» расположились на берегу реки Кубань возле Темрюка.

Маневры проходили 15 и 16 апреля. Перед участникам стояла задача разбить исторический лагерь, установить шатры, приготовить аутентичную пищу, провести боевые учения по правилам исторической реконструкции раннего средневековья.

Директор молодежного центра Темрюка Ольга Гусева пояснила, что такие маневры проводятся регулярно для подготовки к турнирам. Всего в мероприятии приняли участие около 25 человек, сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района.

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