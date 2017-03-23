В Темрюкском районе на трассе ограничили движение грузовиков

В Темрюкском районе в марте на трассе поселок Пересыпь — поселок Соленый ввели временное ограничение движения грузовых автомобилей.

Такие меры приняли в связи с ухудшением эксплуатационного состояния участка этой дороги. На трассе выявили дефекты в виде разрушений проезжей части и просадок, которые угрожают безопасности дорожного движения.

Объехать участок можно по трассам: Новороссийск — Керчь, Темрюк — станица Фонталовская, Крымск — село Джигинка, Андреева Гора — станица Варениковская — Анапа.

Ограничение будет действовать до устранения дефектов на дороге, сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района.

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