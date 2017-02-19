В Темрюкском районе начался марафон «Культура Кубани — 80-летию края»

В станице Вышестеблиевской Темрюкского района стартовал марафон «Культура Кубани – 80-летию края», маршрут которого пройдет по всему региону.

В открытии цикла мероприятий, посвященных юбилею Краснодарского края и 225-летию начала освоения казаками кубанских земель, приняли участие заместитель министра культуры региона Александр Никитин и заместитель главы Темрюкского района Ольга Дяденко.

«Именно здесь, на Таманском полуострове, 225 лет назад высадились первые казаки-переселенцы, которым суждено было освоить кубанские просторы и превратить их в цветущий край. Мы гордимся тем, что являемся наследниками их традиций», — сказал Александр Никитин.

Праздничную программу открыл народный хор казачьей песни «Темрюкские казаки», выступили солисты народного фольклорного отделения детской школы искусств станицы Старотитаровской, народный вокальный ансамбль «Кубаночка» станицы Курчанской, народный фольклорный коллектив «Рябинушка» станицы Вышестеблиевской.

В фойе Вышестеблиевского сельского Дома культуры работала выставка «Тамань мастеровая». На площади перед СДК в палатках «Таманской ярмарки» участников и гостей праздника угощали горячим чаем и выпечкой, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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