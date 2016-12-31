В Темрюкском районе нашли потерявшегося в камышах мальчика

31 декабря в 11:24

В поселке Стрелка Темрюкского района 30 декабря спасатели нашли девятилетнего ребенка, который потерялся.

Сообщение о том, что пропал мальчик 2007 года рождения, поступило в дежурную часть в 18:15, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Спасатели выехали на место. К поиску привлекли сотрудников Темрюкского отряда «Кубань-СПАС», РОВД, МЧС, спасательного отряда муниципалитета, а также около 50 местных жителей.

Во время поиска был сильный ветер и плохая видимость. Работы осложняли густые заросли камыша.

Ребенка удалось обнаружить около 22:00. Спасатели услышали в камышах крик о помощи и расчистили дорогу к мальчику. Он замерз, однако находился в удовлетворительном состоянии.

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