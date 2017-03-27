В Темрюкском районе прошли учения ФСБ «Циклон-Вихрь»

Учения «Циклон-Вихрь» 21 марта прошли в Темрюкском районе. Спасатели, полицейские и сотрудники спецслужб продемонстрировали слаженную работу в различных ситуациях.

Необходимо было освободить условно захваченных заложников из автобуса. Оперативная группа за считанные секунды штурмовала транспорт. По плану необходимо было также проверить, как защищен строящийся Крымский мост. Проверке подверглись основная артерия черного золота — магистральный газопровод, по которому топливо поступает на полуостров, и переправа «Крым — Кавказ».

Учения прошли на отлично. Все условные преступники были задержаны.

Такие учения уже дали свои результаты. За этот месяц на Кубани выявили девять преступлений по линиям незаконного оборота оружия и наркотиков. Задержаны двое граждан, которые находились в розыске, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», под Горячим Ключом 17 марта прошли учения военных ЮВО. В них задействовали более 1 тыс. человек и 600 единиц боевой техники.

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