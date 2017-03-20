В Темрюкском районе пройдут антитеррористические учения ФСБ

В Темрюкском районе 21 марта ФСБ проведет антитеррористические учения «Циклон-Вихрь — 2017».

Задача учений — пресечение террористического акта и минимизации его последствий на объектах автомобильного и водного транспорта. Планируют отработать взаимодействие при проведении совместных операций группировки сил и средств оперативного штаба: УФСБ, ГУ МВД, СК, МЧС, Росгвардии, УФСИН и других силовых структур.

В связи с проведением учений в районе транспортного перехода Кавказ — Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым и подходов к ним будет прекращено автомобильное движение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Жителей и гостей края просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

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