В Темрюкском районе с пляжа в Веселовке вывезли 100 мешков мусора

В Темрюкском районе в марте трехкилометровую пляжную территорию в поселке Веселовка и возле озера Соленого очистили от мусора во время субботника.

На уборку вышли сотрудники администрации Новотаманского поселения, МУП «ЖКХ-Бугаз», члены хуторского казачьего общества, учащиеся профучилища № 65, молодые депутаты сельсовета — всего более 60 человек. В работах были задействованы два мусоровоза и три трактора.

По словам, заместителя главы Новотаманского сельского поселения Георгия Шлахтера, с береговой территории моря и озера вывезли около 100 мешков мусора, искареженный металл, бетонные плиты.

Участники субботника выровняли пляжную территорию и выкопали затонувшие конструкции, сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района.

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