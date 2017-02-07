В Темрюкском районе впервые проведут Сретенский бал

В Темрюке 12 февраля впервые пройдет Сретенский бал, организованный представителями Темрюкского храма святого благоверного князя Александра Невского.

На бал приглашены учащиеся школы № 3, студенты филиалов Астраханского технического университета, Кропоткинского юридического техникума, МГУТУ имени К. Г. Разумовского. Участники исполнят четыре танца, 25 пар начали разучивать их в декабре 2016 года.

Лучшие пары получат призы и грамоты, а абсолютный победитель примет участие в краевом конкурсе «Вера моя православная».

Мероприятие начнется в 15:00 в районном доме культуры. На балу установлен дресс-код: дамам необходимо быть в вечернем платье или строгом костюме, кавалерам — во фраке, строгом костюме или парадной военной форме, сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района.

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