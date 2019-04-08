В Тихорецке адвоката задержали в момент получения 500 тыс. рублей взятки

Адвоката Адыгейской республиканской коллегии адвокатов задержали с поличным оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, адвокат Адыгейской республиканской коллегии адвокатов обещал местному жителю за 500 тыс. рублей через свои связи в полиции и в суде помочь увести гражданина от уголовной ответственности, которого подозревали в изготовлении и распространении порнографии и нарушении частной жизни (по ст. 137 и ст. 242 УК РФ).

Мужчина согласился, но сообщил о поступившем предложении в органы безопасности. После этого он встретился с адвокатом и передал ему деньги. После этого злоумышленника задержали оперативники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Материалы передали в Тихорецкий следственный отдел СУ СК России по Краснодарскому краю для принятия процессуального решения.