В тихорецкой гимназии № 6 после капремонта открыли спортивный зал

На реконструкцию потратили около 3 млн рублей. Деньги выделили из краевого и местного бюджетов. На эти средства в помещении заменили кровлю, напольное покрытие, установили новое оборудование.

«Такое ощущение, что именно сегодня, именно сейчас вдохнулся в нашу гимназию ветер перемен, новая жизнь», — сказала директор гимназии № 6 Тихорецка Елена Посьмашная.

«В настоящее время в районе реализуется еще один проект. В школе № 20 строим новых спортзал. Благодаря участию в краевых программах к 1 апреля его построим», — отметил глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин.

В прошлом году на Кубани выделили больше 75 млн рублей на капремонт школьных спортивных залов, чтобы они отвечали всем современным образовательным стандартам и требованиям безопасности. Этот вопрос находится под личным контролем главы региона.