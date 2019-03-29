В Тихорецком районе построили офис врача общей практики

Новый офис ВОП будет оказывать медпомощь почти 1,5 тыс. жителей станицы Отрадной.

На строительство из краевого бюджета выделили более 8 млн рублей. Здесь будет работать кабинет диспансеризации и электрокардиографических исследований, а также процедурный, смотровой и прививочный кабинеты.

В регионе работают более 250 офисов врачей общей практики. Их строительство находится на личном контроле губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

За последние четыре года число офисов ВОП увеличилось на 59%. До конца 2021 года построят около 50 объектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.