В Тихорецке легковушка сбила женщину на автобусной остановке

В Тихорецке 3 февраля автомобиль въехал в остановку. В аварии пострадала женщина.

ДТП произошло около 8:00 на улице Чапаева. По предварительным данным, 25-летняя девушка ехала за рулем Lada Kalina, не справилась с управлением и врезалась в автобусную остановку, на которой в тот момент стояла женщина.

«В результате ДТП 40-летняя женщина-пешеход получила ушибы, ее госпитализировали. Остановочный комплекс поврежден. Больше в аварии никто не пострадал», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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