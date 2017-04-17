В Тихорецке мужчина зарезал знакомую в общежитии и поджег тело

В Тихорецке 13 апреля задержали подозреваемого в убийстве 38-летнего местного жителя.

В полицию ночью 11 апреля поступило сообщение о том, что в одном из общежитий города обнаружили тело 35-летней женщины со следами ножевых ранений. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа.

«По версии следствия, вечером 10 апреля 38-летний мужчина пришел к своей знакомой в общежитие. Вместе они распивали спиртное, во время застолья поссорились. Женщина высказалась оскорбительно в адрес гостя, он разозлился, взял нож и несколько раз ударил им пострадавшую. От полученных ранений женщина скончалась. Злоумышленник ушел, но через время вернулся. Для того, чтобы скрыть следы преступления, он поджег вещи в комнате и скрылся. Запах гари почувствовали соседи, они вызвали полицию и пожарных. Благодаря этому огонь не успел распространиться, пожар не произошел», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемого задержали 13 апреля и поместили под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, расследование продолжается.

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