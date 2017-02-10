В Тихорецке школьник собрал робота-погрузчика из деталей конструктора

Школьник из Тихорецка представил необычное изобретение — робота-погрузчика из деталей конструктора.

Девятилетний Тихон Страшко — староста местного детского кружка «Робототехники». Модель из Lego он собрал всего за несколько занятий.

«Могут передвигать предметы, что-то собирать, двигать. Могут останавливаться при встрече какого-то препятствия. Могут даже какие-то предметы с помощью пропеллера и клещей передвигать», — рассказал Тихон Страшко.

Сейчас в кружке вместе с Тихоном занимаются еще 11 ребят. Дважды в неделю они собираются в Центре детского технического творчества. Из сотен деталей собирают роботов, а затем «оживляют» их с помощью компьютеров, планшетов или телефонов.

«Мы что-то придумываем. Очень много у нас фантазии, творческий потенциал открывается. И мозги хорошо работают, и руки, мелкая моторика развивается», — отметила педагог центра Галина Ястребова.

В 2017 году изобретения школьников оценят эксперты. Роботов представят на конкурсе прорывных идей «Эврика», сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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