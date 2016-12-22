В Тихорецком районе в ДТП с КамАЗом погиб человек

В Тихорецком районе 22 декабря в ДТП с большегрузом один человек погиб, один — пострадал.

«Авария произошла в 8:30 в районе 35 километра автодороги «Кавказ». По предварительным данным, 42-летний водитель КамАЗа с прицепом выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Daewoo Nexia. В результате ДТП 24-летний водитель иномарки от полученных травм погиб на месте аварии, его 21-летняя пассажирка с травмами была госпитализирована», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

У КамАЗа поврежден передний бампер, легковушку полностью смяло от удара. Обстоятельства аварии уточняются, ведется проверка.

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