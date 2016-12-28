В Тимашевске 11 детям-сиротам вручили ключи от собственных квартир

Ключи от нового жилья получили 11 детей-сирот из Тимашевска. Квадратные метры для них приобрели по краевой программе «Дети Кубани».

Дом находится в центре города. Есть вся инфраструктура. За последние несколько лет в Тимашевском районе в свои квартиры переехали 75 льготников.

«Когда ребенку исполняется 14 лет, его законный представитель, опекун, приемный родитель, подает заявку, собирают пакет документов для постановки на очередь, чтобы к 18 годам ребенок мог получить жилье», — рассказал начальник отдела по вопросам семьи и детства администрации Тимашевского района Роман Трушкин.

Сейчас на очереди в районе находятся почти 250 человек. Местные власти продолжат работу по обеспечению жильем детей-сирот, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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